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Ксения Собчак назвала имя предполагаемой разлучницы в браке певца Шамана

Собчак предположила, к кому мог уйти певец Шаман из семьи
0:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, расстаётся с супругой Еленой Мартыновой.

Собчак предположила, к кому мог уйти певец Шаман из семьи
Фото: https://vk.com/shaman_me by ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman

Ксения Собчак не прошла мимо новости о том, что певец Шаман расстаётся со своей женой, которая помогла ему сделать блестящую сценическую карьеру.

"Не знаю, правда или нет, анонимным каналам традиционно веры нет, но против воли в голове зреет вопрос", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Далее Ксения Собчак опубликовала опрос о том, могла ли в роли разлучницы выступить глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Большинство подписчиков Ксении поддержали это смелое предположение.

Певец Шаман и Екатерина Мизулина часто постят совместные фотографии в социальных сетях.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н)) — российский исполнитель, композитор и автор песен.

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020), член Общественной палаты РФ, глава «Лиги безопасного интернета», блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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