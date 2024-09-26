Жена рэпера Басты опубликовала фото с супругом: какие вы шикарные

Супруга рэпера Басты Елена Вакуленко поделилась с подписчиками семейным фото.
Елена Вакуленко разместила в "Инстаграме"* фото с мужем Василием Вакуленко, известным под сценическим псевдонимом рэпер Баста.
Она сопроводила фото смайликом в виде красного сердца.
Подписчики осыпали женщину комплиментами.
"Безупречное сочетание красоты, индивидуальности и вкуса";
"Как вы шикарно выглядите":
"Ну какие же вы шикарные";
"Вы прекрасны", — писали фолловеры под постом Елены.
Рэпер Баста женат на Елене уже 15 лет. У супругов подрастают две дочери: Мария (2009 года рождения) и Василиса (2013 года рождения).
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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