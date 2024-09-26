Жена рэпера Басты опубликовала фото с супругом: какие вы шикарные

Жену рэпера Басты осыпали комплиментами: шикарно выглядите

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга рэпера Басты Елена Вакуленко поделилась с подписчиками семейным фото.

Фото: https://www.instagram.com/elena_vakulenkopinskaya by Инстаграм Елены Вакуленко is licensed under public doman

Елена Вакуленко разместила в "Инстаграме"* фото с мужем Василием Вакуленко, известным под сценическим псевдонимом рэпер Баста.

Она сопроводила фото смайликом в виде красного сердца.

Подписчики осыпали женщину комплиментами.

"Безупречное сочетание красоты, индивидуальности и вкуса"; "Как вы шикарно выглядите": "Ну какие же вы шикарные"; "Вы прекрасны", — писали фолловеры под постом Елены.

Рэпер Баста женат на Елене уже 15 лет. У супругов подрастают две дочери: Мария (2009 года рождения) и Василиса (2013 года рождения).

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Василий Вакуленко:



Вакуленко, Василий Михайлович (Баста; род. 1980) — российский рэпер и певец.

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