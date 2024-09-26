Шнуров в два раза снизил ценник на частные выступления, однако сумма остаётся внушительной

Музыкант Сергей Шнуров снизил гонорар за выступления до 18 млн рублей

Музыкант Сергей Шнуров в два раза снизил гонорар для своей группы "Ленинград" за выступления на частных мероприятиях.

Фото: commons.wikimedia by Honza Groh (Jagro), CC BY-SA 3.0

Как пишет Life со ссылкой на Shot, теперь за 40-минутное выступление коллектива придётся выложить 18 млн рублей.

В райдере прописаны суточные для Сергея Шнурова — 10 тысяч рублей в России и 250 евро за границей. Также артист требует чай, соки, аромасвечи "хорошего качества", мясную и сырную тарелки, банку варенья.

Около года назад выступление группы "Ленинград" стоило рекордные 32 млн рублей. Однако позднее у коллектива начались проблемы с гастролями — так, их концерты в "Лужниках" и на "Газпром-арене" отменили.

Недавно появилась информация, что четвёртая супруга Сергея Шнурова Ольга Абрамова подала на развод с артистом.

Ранее Ольга Бузова показала, какое свидание устроил её новый возлюбленный.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. Лидер рок-групп «Ленинград» и «Рубль», продюсер групп «Диоды» и «Зоя». С 29 июня 2020 по 10 марта 2022 года — генеральный продюсер телеканала RTVI. Сопредседатель «Партии Роста».





«Ленингра́д» (полное название — «Группиро́вка Ленингра́д») — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым.



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