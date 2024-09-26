Ольга Бузова показала, как прошло романтическое свидание с возлюбленным в Танзании

Ольга Бузова отправилась на свидание с возлюбленным на пляже в Танзании

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова отправилась в Танзанию с новым возлюбленным, который устроил для неё романтическое свидание.

Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Певица показала, что неизвестный мужчина организовал для них совместный ужин на пляже, а также выложил при помощи свечей большое сердце.

"А для вас кто-то такое делал? Как красиво, как я это ценю", — поделилась телеведущая.

При этом избранник артистки весь вечер снимал её на видео, хотя сам решил остаться за кадром. Певица не спешит раскрывать личность возлюбленного, так как, по её словам, "счастье любит тишину".

Ольга Бузова была замужем один раз, за футболистом Дмитрием Тарасовым. В их браке не было детей. Также у неё были серьёзные отношения с блогером Давидом Манукяном.

Ранее стало известно о штрафах за нарушение ПДД актёра Марата Башарова.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 по апрель 2021 года — шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2». Лауреат музыкального фестиваля «Песня года» (2023).





Танза́ния (суахили Tanzania [tanzaˈni.a], англ. Tanzania [ˌtænzəˈniːə]), официальное название — Объединённая Респу́блика Танза́ния (суахили Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, англ. United Republic of Tanzania) — государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге с Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является Индийский океан.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.