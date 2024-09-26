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Виктория Боня разрыдалась, взобравшись на вершину горы Манаслу

Виктория Боня расплакалась, взобравшись на вершину горы духов
1:24
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня записала видео на высоте свыше 8 тысяч метров. Новоиспечённая альпинистка покорила свою первую вершину.

Виктория Боня расплакалась, взобравшись на вершину горы духов
Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public doman

Виктория Боня разместила в "Инстаграме"* видео на заснеженной вершине. Модель с обветренным лицом и язвами на губах рыдала от счастья.

"Вчера 25.09.24 я взошла на свою первую вершину! Гора восьмитысячник высотой 8163 метра является восьмой вершиной из 14-ти восьмитысячников. Гора Манаслу (в переводе гора духов) со второй попытки я смогла покорить эту вершину", — написала под кадрами знаменитость.

Боня заявила, что посвящает своё восхождение женщинам, в которых есть "мягкая сила".

Викторию принялись поздравлять коллеги по шоу-бизнесу.

"Умница! Это реально очень круто и очень трудно!" — написал Прохор Шаляпин.

"Это невероятно, поздравляю! Герой", — отметила Анна Седокова.

"Вика, ты умничка, от души тебя поздравляю, спасибо за эти важные слова с вершины", — обратилась к Боне Юлия Барановская.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Манаслу (также Кутанг, непальск. मनास्लु) — гора в Гималаях, главная вершина которой (8163 м) — восьмой по высоте восьмитысячник мира. Манаслу входит в состав горного массива Мансири-Гимал (также известного под именем Манаслу-Гимал), расположенного на севере центральной части Непала. Манаслу — самая высокая вершина района Горкха, расположенная недалеко от непало-китайской границы.

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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