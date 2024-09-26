Виктория Боня разрыдалась, взобравшись на вершину горы Манаслу

Звезда "Дома-2" Виктория Боня записала видео на высоте свыше 8 тысяч метров. Новоиспечённая альпинистка покорила свою первую вершину.
Виктория Боня разместила в "Инстаграме"* видео на заснеженной вершине. Модель с обветренным лицом и язвами на губах рыдала от счастья.
"Вчера 25.09.24 я взошла на свою первую вершину! Гора восьмитысячник высотой 8163 метра является восьмой вершиной из 14-ти восьмитысячников. Гора Манаслу (в переводе гора духов) со второй попытки я смогла покорить эту вершину", — написала под кадрами знаменитость.
Боня заявила, что посвящает своё восхождение женщинам, в которых есть "мягкая сила".
Викторию принялись поздравлять коллеги по шоу-бизнесу.
"Умница! Это реально очень круто и очень трудно!" — написал Прохор Шаляпин.
"Это невероятно, поздравляю! Герой", — отметила Анна Седокова.
"Вика, ты умничка, от души тебя поздравляю, спасибо за эти важные слова с вершины", — обратилась к Боне Юлия Барановская.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Манаслу (также Кутанг, непальск. मनास्लु) — гора в Гималаях, главная вершина которой (8163 м) — восьмой по высоте восьмитысячник мира. Манаслу входит в состав горного массива Мансири-Гимал (также известного под именем Манаслу-Гимал), расположенного на севере центральной части Непала. Манаслу — самая высокая вершина района Горкха, расположенная недалеко от непало-китайской границы.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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