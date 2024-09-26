Марат Башаров получил более 600 штрафов за ПДД

Марат Башаров получил более 600 штрафов за ПДД на сумму 273 тысячи рублей

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Актёр Марат Башаров был оштрафован за нарушение правил дорожного движения более 600 раз.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Сообщается, что артист чаще всего не соблюдает знаки или разметку, а также превышает скорость.

По информации PostNews, уже с начала 2024 года он получил 308 штрафов на сумму 136,4 тысячи рублей. В 2023 году количество штрафов составило 258 раз на сумму 114 тысяч рублей, а за 2022 год — 52 раза.

Как итог, за весь указанный период сумма штрафов превысила 273 тысячи рублей. Артист оплатил всё, кроме четырёх штрафов.

В 2012 году Марата Башарова лишали водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде.

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Уточнения

Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (тат. Марат Галимҗан улы Бәшәров; род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, телеведущий. Заслуженный артист Республики Татарстан (2012), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002).





Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.





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