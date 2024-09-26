Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жену рэпера Басты осыпали комплиментами: шикарно выглядите
5 и 6 октября в театре Модерн состоится премьера спектакля Скотный двор по Джорджу Оруэллу
Трамп описал Украину фразой "страна в руинах". Он считает, что у Киева нет козырей для победы
Умывание лица: как правильно очищать кожу каждый день
Виктория Боня расплакалась, взобравшись на вершину горы духов
Музыкант Сергей Шнуров снизил гонорар за выступления до 18 млн рублей
Аналитик Кауфман: существенного подорожания бензина в октябре не будет
Рецепт заварного теста для чебуреков
Узбекистан привлекает российских туристов: 5 причин для путешествия

Бывшая возлюбленная Табакова отреагировала на слухи о романе с Фёдором Бондарчуком

Актриса Софья Синицына опровергла слухи о романе с Фёдором Бондарчуком
1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Софья Синицына, которой приписывают роман с женатым кинорежиссёром Фёдором Бондарчуком, опровергла появившиеся в СМИ новости.

Актриса Софья Синицына опровергла слухи о романе с Фёдором Бондарчуком
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY 4.0

В Сети на протяжении последних нескольких месяцев обсуждают возможный развод Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой. Предполагаемой причиной для расставания стали "творческие разногласия". На этом фоне пошли слухи о том, что кинематографист закрутил роман с молодой актрисой Софьей Синицыной на съёмках сериала "Чистые".

Сама Софья Синицына с юмором отреагировала на появившуюся информацию. Она опубликовала скрин переписки, в которой неизвестный предложил создать ей Telegram-канал и назвать его "Творческие разногласия".

"Такой день хороший. У меня будто день рождения, все поздравляют", — с иронией написала Синицына.

Софья Синицына в 2020 году родила дочь Мию от актёра Павла Табакова. Она отмечала, что назвала дочь в честь аэропорта в Майами, где они с отцом девочки расстались.

Ранее Катя Лель раскрыла, какую роль хотела бы сыграть в кино.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм». Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
 

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук) ; 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.
Известна по фильму «Саранча» (2013), телесериалам «Оттепель» (2013), «Метод» (2015—2021) и «Лучше, чем люди» (2018).
 

Па́вел Оле́гович Табако́в (род. 1 августа 1995, Москва, Россия) — российский актёр театра и кино. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной.
 

«Чи́стые» — российский драматический телесериал режиссёра Николая Хомерики. Его премьерный показ начался 24 июня 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink. Сериал стал обладателем приза за «Лучший актёрский ансамбль» на VI фестивале сериалов «Пилот» в Иваново, он продлён на второй сезон.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Последние материалы
Виктория Боня расплакалась, взобравшись на вершину горы духов
Музыкант Сергей Шнуров снизил гонорар за выступления до 18 млн рублей
Аналитик Кауфман: существенного подорожания бензина в октябре не будет
Рецепт заварного теста для чебуреков
Узбекистан привлекает российских туристов: 5 причин для путешествия
В Театре на Трубной в октябре покажут Безумных влюбленных
Как правильно убирать морковь и свеклу: главные ошибки и советы
Что важно сделать перед поездкой на машине ночью
Выдача автокредитов в России выросла на 97,6%
Ольга Бузова отправилась на свидание с возлюбленным на пляже в Танзании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.