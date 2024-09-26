Бывшая возлюбленная Табакова отреагировала на слухи о романе с Фёдором Бондарчуком

Актриса Софья Синицына опровергла слухи о романе с Фёдором Бондарчуком

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Актриса Софья Синицына, которой приписывают роман с женатым кинорежиссёром Фёдором Бондарчуком, опровергла появившиеся в СМИ новости.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY 4.0

В Сети на протяжении последних нескольких месяцев обсуждают возможный развод Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой. Предполагаемой причиной для расставания стали "творческие разногласия". На этом фоне пошли слухи о том, что кинематографист закрутил роман с молодой актрисой Софьей Синицыной на съёмках сериала "Чистые".

Сама Софья Синицына с юмором отреагировала на появившуюся информацию. Она опубликовала скрин переписки, в которой неизвестный предложил создать ей Telegram-канал и назвать его "Творческие разногласия".

"Такой день хороший. У меня будто день рождения, все поздравляют", — с иронией написала Синицына.

Софья Синицына в 2020 году родила дочь Мию от актёра Павла Табакова. Она отмечала, что назвала дочь в честь аэропорта в Майами, где они с отцом девочки расстались.

Ранее Катя Лель раскрыла, какую роль хотела бы сыграть в кино.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм». Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».





Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук) ; 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.

Известна по фильму «Саранча» (2013), телесериалам «Оттепель» (2013), «Метод» (2015—2021) и «Лучше, чем люди» (2018).





Па́вел Оле́гович Табако́в (род. 1 августа 1995, Москва, Россия) — российский актёр театра и кино. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной.





«Чи́стые» — российский драматический телесериал режиссёра Николая Хомерики. Его премьерный показ начался 24 июня 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink. Сериал стал обладателем приза за «Лучший актёрский ансамбль» на VI фестивале сериалов «Пилот» в Иваново, он продлён на второй сезон.





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