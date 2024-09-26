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Светлана Бондарчук пустилась в пляс после новости о разводе бывшего мужа

Светлана Бондарчук пустилась в пляс: когда узнала, что бывший муж разводится
0:45
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук устроила неистовые танцы. Подписчики предположили, что радость актрисы связана с новостью о разводе Фёдора Бондарчука с Паулиной Андреевой.

Светлана Бондарчук пустилась в пляс: когда узнала, что бывший муж разводится
Фото: https://vk.com/svetabondarchuk by ВК-аккаунт Светланы Бондарчук is licensed under public doman

Светлана Бондарчук опубликовала видео в "Инстаграме"* с зажигательным танцем.

Интернет-пользователи решили, что Светлана радуется тому, что брак её бывшего мужа, режиссёра Фёдора Бондарчука, распался.

"Когда узнала, что бывший муж разводится";

"Федя не вернётся";

"Не могу понять вашего кривляния. Зачем выставлять такие видео?", — писали фолловеры под постом Светланы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм». Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
Сын кинорежиссёра, народного артиста СССР Сергея Бондарчука и актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой.
Создатель фильмов «9 рота» (самая кассовая российская картина в прокате 2005 года, получила 7 различных кинопремий, 8 номинаций; в 2006 году выдвигалась от России на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»), дилогии «Обитаемый остров» (первая часть стала самым кассовым российским фильмом в прокате стран России и СНГ в 2009 году), военной драмы «Сталинград» (в 2013 году выдвигалась от России на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке») и фантастической драмы «Притяжение», ставшей второй полностью окупившейся в прокате картиной режиссёра (после «9 роты»).
Лауреат премии «ТЭФИ-2003» в категории «Лучший ведущий развлекательной программы» («Кресло», «СТС», 2003). Обладатель кинопремии «Золотой орёл» (2011 год) в номинации «Лучшая мужская роль в кино» (фильм «Два дня»).
Председатель попечительского совета ОРКФ «Кинотавр», член Союза кинематографистов Российской Федерации, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, экспертного совета Фонда кино. Учредитель Группы компаний «Главкино». Один из инициаторов проекта «Киносити». Основатель кинокомпаний «Art Pictures Studio», «Art Pictures Vision», а также школы кино и телевидения «Индустрия».
Совместно с Нью-Йоркской академией киноискусства в 2012 году основал грант имени Сергея Бондарчука (финансирование обучения перспективных продюсеров кино).
В декабре 2021 года назначен генеральным продюсером «НМГ Студии», дочерней компании холдинга «Национальная Медиа Группа», специализирующейся на производстве кинофильмов и контента для интернет-платформ.

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук) ; 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.
Известна по фильму «Саранча» (2013), телесериалам «Оттепель» (2013), «Метод» (2015—2021) и «Лучше, чем люди» (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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