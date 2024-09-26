Певица Катя Лель назвала роль своей мечты

Певица Катя Лель мечтает сыграть роль волшебницы или феи

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Катя Лель призналась, что хотела бы сыграть в кино роль волшебницы или феи.

Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain

Как пишет NEWS.RU, исполнительница хотела побывать в образе такой героини, которая спасает людей.

"Волшебница или фея. Силой мысли она способна была бы исцелять все человечество", — призналась Катя Лель.

Накануне отметившая 50-летний юбилей певица заявила, что заблокировала бывшего мужа Игоря Кузнецова. Она отметила, что мужчина не дал бы ей спокойно жить, а ей не хочется тратить на это свою энергию.

Она пояснила, что экс-возлюбленный поздравляет её с праздниками через общую дочь Эмилию.

В прошлом году одна из самых популярных песен Кати Лель — "Мой мармеладный" — попала в международный чат Spotify. Сама артистка связала такой успех с замыслом высших цивилизаций.

Ранее Раиса Рязанова высказалась о готовящемся ремейке советского фильма "Москва слезам не верит".

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других. Народная артистка Чечни (2008) и народная артистка Кабардино-Балкарии.





Фея (авест. парика — ведьма, перс. پری, пе́ри‎, фр. fée, англ. fairy — также faery, faerie, fay, fae; «маленькие люди», «хорошие люди», «прекрасные люди» и т. д.) — в низшей мифологии народов Европы, прежде всего кельтской, германской и английской — легендарное существо метафизической природы, обладающее необъяснимыми, сверхъестественными способностями, ведущее скрытый (как коллективный, так и обособленный) образ жизни и при этом имеющее свойство вмешиваться в повседневную жизнь человека — под видом добрых намерений, нередко причиняя вред.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.