Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жену рэпера Басты осыпали комплиментами: шикарно выглядите
5 и 6 октября в театре Модерн состоится премьера спектакля Скотный двор по Джорджу Оруэллу
Трамп описал Украину фразой "страна в руинах". Он считает, что у Киева нет козырей для победы
Умывание лица: как правильно очищать кожу каждый день
Виктория Боня расплакалась, взобравшись на вершину горы духов
Музыкант Сергей Шнуров снизил гонорар за выступления до 18 млн рублей
Аналитик Кауфман: существенного подорожания бензина в октябре не будет
Рецепт заварного теста для чебуреков
Узбекистан привлекает российских туристов: 5 причин для путешествия

Певица Катя Лель назвала роль своей мечты

Певица Катя Лель мечтает сыграть роль волшебницы или феи
1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Катя Лель призналась, что хотела бы сыграть в кино роль волшебницы или феи.

Певица Катя Лель мечтает сыграть роль волшебницы или феи
Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain

Как пишет NEWS.RU, исполнительница хотела побывать в образе такой героини, которая спасает людей.

"Волшебница или фея. Силой мысли она способна была бы исцелять все человечество", — призналась Катя Лель.

Накануне отметившая 50-летний юбилей певица заявила, что заблокировала бывшего мужа Игоря Кузнецова. Она отметила, что мужчина не дал бы ей спокойно жить, а ей не хочется тратить на это свою энергию.

Она пояснила, что экс-возлюбленный поздравляет её с праздниками через общую дочь Эмилию.

В прошлом году одна из самых популярных песен Кати Лель — "Мой мармеладный" — попала в международный чат Spotify. Сама артистка связала такой успех с замыслом высших цивилизаций.

Ранее Раиса Рязанова высказалась о готовящемся ремейке советского фильма "Москва слезам не верит".

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других. Народная артистка Чечни (2008) и народная артистка Кабардино-Балкарии.
 

Фея (авест. парика — ведьма, перс. پری, пе́ри‎, фр. fée, англ. fairy — также faery, faerie, fay, fae; «маленькие люди», «хорошие люди», «прекрасные люди» и т. д.) — в низшей мифологии народов Европы, прежде всего кельтской, германской и английской — легендарное существо метафизической природы, обладающее необъяснимыми, сверхъестественными способностями, ведущее скрытый (как коллективный, так и обособленный) образ жизни и при этом имеющее свойство вмешиваться в повседневную жизнь человека — под видом добрых намерений, нередко причиняя вред.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Последние материалы
Виктория Боня расплакалась, взобравшись на вершину горы духов
Музыкант Сергей Шнуров снизил гонорар за выступления до 18 млн рублей
Аналитик Кауфман: существенного подорожания бензина в октябре не будет
Рецепт заварного теста для чебуреков
Узбекистан привлекает российских туристов: 5 причин для путешествия
В Театре на Трубной в октябре покажут Безумных влюбленных
Как правильно убирать морковь и свеклу: главные ошибки и советы
Что важно сделать перед поездкой на машине ночью
Выдача автокредитов в России выросла на 97,6%
Ольга Бузова отправилась на свидание с возлюбленным на пляже в Танзании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.