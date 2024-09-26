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Садальский поддержал решение Басилашвили отказаться от празднования юбилея

Садальский поддержал отказ Басилашвили от проведения юбилея
1:08
Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал решение Олега Басилашвили не праздновать свой юбилейный день рождения.

Садальский поддержал отказ Басилашвили от проведения юбилея
Фото: https://t.me/s/StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman

Олегу Басилашвили 26 сентября исполняется 90 лет. Народный артист СССР решил не отмечать свой юбилей.

Садальский горячо поддержал это решение, отметив, что тоже терпеть не может юбилеи. Он припомнил слова Верочки из "Служебного романа", которая заявляла, что отмечать юбилеи уже не модно.

Заслуженный артист РСФСР уверен, что день рождения Басилашвили является уже народным праздником. 

"Нам посчастливилось быть его современниками, видеть его, слышать, любить. Обожать каждую его роль, даже отрицательную, потому что каждый его герой, будь то Самохвалов или Мерзляев — прекрасен", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" в своём Telegram-канале.

Садальский вспомнил, как снимался с Басилашвили в фильме "Вокзал для двоих". и пожелал коллеге здоровья, стимула к работе и сил.

Уточнения

Оле́г Валериа́нович Басилашви́ли (род. 26 сентября 1934, Москва) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, общественный деятель; народный артист СССР (1984), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1979). С 1959 года — артист Большого драматического театра. В 1990—1993 годах — народный депутат России.

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер.
Заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист Грузии (2007), Народный артист Чувашской Республики (2003); Почётный гражданин Грузии, Почётный гражданин города Канаша (Чувашия).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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