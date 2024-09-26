Экс-звезда "Comedy Woman" Борщёва рассказала, как изменились юмористические передачи

Бывшая участница шоу "Comedy Woman" Елена Борщёва заявила, что юмористические передачи продолжают оставаться актуальными. Об этом она рассказала изданию "NEWS.ru".
По словам юмористки, подобные шоу не следует отменять, поскольку с "юмором вообще легче по жизни".
"Юмор, как бы его ни закрывали со всех сторон, он просачивается и обходит все какие-то цензуры, запреты и так далее. Конечно, сейчас немножко всё-таки действительно сместился акцент на такое более познавательное, много, конечно, политического, документального", — отметила Елена Борщёва.
Ранее Pravda.Ru писала о подробностях новых выпусков шоу "Comedy Club".
Еле́на Серге́евна Борщёва — российская актриса кино, театра и телевидения юмористического жанра, телеведущая, поэтесса, певица. Участница команды КВН "Сборная Пятигорска" (2000—2006), бывшая участница шоу "Comedy Woman" (2008—2012, 2016).
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