Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Присказки при поиске потерянной вещи задействуют подсознание, объяснила психолог
Розацеа: как справиться с чувствительностью кожи и покраснением
ФАС расследует причины роста оптово-отпускных цен на молоко
Слайм в уборке салона: как игрушка помогает избавиться от пыли
Распространённые ошибки при приготовлении пищи
Изменение климата способствует распространению вирусов комаров
Фанаты "Партизана" травмировали Александара Станоевича
Как выбрать идеальное осеннее пальто: советы стилиста
Как добиться хрустящей корочки на картошке: главные ошибки

Экс-звезда "Comedy Woman" Борщёва рассказала, как изменились юмористические передачи

Экс-звезда "Comedy Woman" Борщёва заявила, что юмор помогает в жизни
0:45
Шоу-бизнес

Бывшая участница шоу "Comedy Woman" Елена Борщёва заявила, что юмористические передачи продолжают оставаться актуальными. Об этом она рассказала изданию "NEWS.ru".

Экс-звезда "Comedy Woman" Борщёва заявила, что юмор помогает в жизни
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам юмористки, подобные шоу не следует отменять, поскольку с "юмором вообще легче по жизни".

"Юмор, как бы его ни закрывали со всех сторон, он просачивается и обходит все какие-то цензуры, запреты и так далее. Конечно, сейчас немножко всё-таки действительно сместился акцент на такое более познавательное, много, конечно, политического, документального", — отметила Елена Борщёва.

Ранее Pravda.Ru писала о подробностях новых выпусков шоу "Comedy Club".

Уточнения

Еле́на Серге́евна Борщёва — российская актриса кино, театра и телевидения юмористического жанра, телеведущая, поэтесса, певица. Участница команды КВН "Сборная Пятигорска" (2000—2006), бывшая участница шоу "Comedy Woman" (2008—2012, 2016).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
Последние материалы
Расплата за Курскую операцию. Русские бойцы объявили охоту на командиров ВСУ
ФАС расследует причины роста оптово-отпускных цен на молоко
Слайм в уборке салона: как игрушка помогает избавиться от пыли
Распространённые ошибки при приготовлении пищи
Изменение климата способствует распространению вирусов комаров
Экс-звезда "Comedy Woman" Борщёва заявила, что юмор помогает в жизни
Фанаты "Партизана" травмировали Александара Станоевича
Как выбрать идеальное осеннее пальто: советы стилиста
Как добиться хрустящей корочки на картошке: главные ошибки
Как современные функции улучшают комфорт за рулём
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.