Экс-звезда "Comedy Woman" Борщёва рассказала, как изменились юмористические передачи

Экс-звезда "Comedy Woman" Борщёва заявила, что юмор помогает в жизни

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница шоу "Comedy Woman" Елена Борщёва заявила, что юмористические передачи продолжают оставаться актуальными. Об этом она рассказала изданию "NEWS.ru".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам юмористки, подобные шоу не следует отменять, поскольку с "юмором вообще легче по жизни".

"Юмор, как бы его ни закрывали со всех сторон, он просачивается и обходит все какие-то цензуры, запреты и так далее. Конечно, сейчас немножко всё-таки действительно сместился акцент на такое более познавательное, много, конечно, политического, документального", — отметила Елена Борщёва.

Ранее Pravda.Ru писала о подробностях новых выпусков шоу "Comedy Club".

Уточнения

Еле́на Серге́евна Борщёва — российская актриса кино, театра и телевидения юмористического жанра, телеведущая, поэтесса, певица. Участница команды КВН "Сборная Пятигорска" (2000—2006), бывшая участница шоу "Comedy Woman" (2008—2012, 2016).



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