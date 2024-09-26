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Принц Гарри обеспокоен будущим своих детей из-за изменения климата

Принц Гарри беспокоится о будущем своих детей из-за климата
0:52
Шоу-бизнес

Принц Гарри обеспокоен будущим своих детей Арчи и Лилибет из-за изменения климата. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Гарри беспокоится о будущем своих детей из-за климата
Фото: flickr.com by DoD News Features, CC BY 2.0

Принц Гарри выступил на Неделе климата в Нью-Йорке. Он напомним, что 22 июля мир пережил самый жаркий день за всю историю наблюдений.

"Человек, родившийся в 2020 году, вероятно, испытает в 8 раз больше волн тепла, в 4 раза больше засух, в 3 раза больше неурожаев и в 3 раза больше речных наводнений, чем человек, родившийся в 1960 году. Как отец двоих детей скажу, что это просто ужасно", — добавил сын короля Великобритании.

Ранее Pravda.Ru писала, что принц Гарри отказался от поисков дома в Лондоне по причине недостатка безопасности.

Уточнения

Принц Генри полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид — сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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