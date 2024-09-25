Стоянов рассказал о борьбе Мадянова с онкологией: на съёмочную площадку приходили медсёстры

Юрий Стоянов рассказал о борьбе Романа Мадянова с онкологией

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Юрий Стоянов вспомнил, как звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов реагировал на вопросы о своём здоровье.

Фото: https://vk.com/madyanov_roman by ВК-аккаунт Романа Мадянова is licensed under public doman

Стоянов рассказал, что Роман Мадянов восстанавливался после химиотерапии, однако никогда на жаловался на самочувствие и выглядел бодро. На съёмочную площадку к актёру, по словам звезды "Городка", иногда приходили медсёстры.

Стоянов вспомнил, что снимался с Мадяновым в картине "Запасной выход" три месяца и передавал приветы ему через водителя, возившего их обоих на работу.

Ранее Сергей Безруков высказался о смерти Романа Мадянова.

"Я спрашивал у него, как Рома, он отвечал, что выглядит хорошо, слегка переболел простудой или воспалением лёгких, а ходит хорошо. Он всегда выходил как огурчик, на эти темы абсолютно не разговаривал. А если и разговаривал, то спокойно, очень по-мужски", — цитирует слова Стоянова "Вечерняя Москва".

Актёр признался, что новость о смерти Мадянова его шокировала, так как совсем недавно с ним вместе работал.

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант; народный артист Российской Федерации (2001).

Автор, постановщик и исполнитель ролей (совместно с Ильёй Олейниковым) в телевизионной юмористической программе «Городок» (1993—2012).



Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Московская область — 25 сентября 2024, Новогиреево или Бояркино, Московская область) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).

Четырёхкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана, двукратный лауреат премии «Золотой орёл»: за лучшую мужскую роль (фильм «12») и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм «Левиафан»).

Младший брат актёра Вадима Мадянова (1959—2016).



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