Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Фазлыева усомнилась в дополнительном финансировании семейной ипотеки
Фишинговые сайты, фальшивые брокеры: как мошенники обманывают пользователей
Сен-Дени мечтает победить Махачева
Допинг-тест Макгрегора показал отрицательный результат
Яичная скорлупа как удобрение: дозировки и советы
Когда свекла может быть опасна для здоровья
Актриса Рязанова выступила против съёмок ремейка фильма "Москва слезам не верит"
Россия усиливает защиту аэропортов: 11 миллиардов рублей на антидроновые системы
Депутат ЕП Томашевский: Вильнюс допустил ошибку, испортив отношения с Белоруссией

Алёна Водонаева отреагировала на признание Киркорова по поводу его пятой точки

Алёна Водонаева оценила слова Киркорова о его ягодицах: чудеса структуры
0:46
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева прокомментировала слова Филиппа Киркорова, который объяснил, почему у него такие выпуклые ягодицы.

Алёна Водонаева оценила слова Киркорова о его ягодицах: чудеса структуры
Фото: https://vk.com/official_kirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале фрагмент интервью короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Народного артиста России удивила информация о том, что в пятую точку вставляют импланты. Он был уверен, что такое практикуют только женщины для увеличения объёма груди.

"Я свою никогда не трогал. Просто структура такая", — заявил Киркоров.

Алёну Водонаеву такое признание впечатлило.

"Даже не знаю что сказать. Чудеса структуры", — написала под видео звезда телестройки.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008), народный артист Украины (2008; лишён звания в 2023 году из-за поддержки полномасштабного вторжения России на Украину), народный артист Молдавии (2018). Представлял Россию на конкурсе «Евровидение», занял 17 место (1995).

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Последние материалы
Алёна Водонаева оценила слова Киркорова о его ягодицах: чудеса структуры
Когда свекла может быть опасна для здоровья
Актриса Рязанова выступила против съёмок ремейка фильма "Москва слезам не верит"
Россия усиливает защиту аэропортов: 11 миллиардов рублей на антидроновые системы
Депутат ЕП Томашевский: Вильнюс допустил ошибку, испортив отношения с Белоруссией
Чем грозит длительная эксплуатация автомобиля без замены масла
Клуб "Сутьеска" из города Фоча поселил баскетболиста в тюрьму
Как сохранить молодость декольте: пять важных этапов ухода
Бывшая солистка "Ленинграда" Вокс давно не общается с Сергеем Шнуровым
Историк моды Александр Васильев пошутил над прохожим в рваных джинсах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.