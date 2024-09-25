Алёна Водонаева отреагировала на признание Киркорова по поводу его пятой точки

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева прокомментировала слова Филиппа Киркорова, который объяснил, почему у него такие выпуклые ягодицы.
Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале фрагмент интервью короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
Народного артиста России удивила информация о том, что в пятую точку вставляют импланты. Он был уверен, что такое практикуют только женщины для увеличения объёма груди.
"Я свою никогда не трогал. Просто структура такая", — заявил Киркоров.
Алёну Водонаеву такое признание впечатлило.
"Даже не знаю что сказать. Чудеса структуры", — написала под видео звезда телестройки.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008), народный артист Украины (2008; лишён звания в 2023 году из-за поддержки полномасштабного вторжения России на Украину), народный артист Молдавии (2018). Представлял Россию на конкурсе «Евровидение», занял 17 место (1995).
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».
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