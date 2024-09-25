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Актриса Рязанова назвала ремейки советских фильмов преступлением против зрителей

Актриса Рязанова выступила против съёмок ремейка фильма "Москва слезам не верит"
1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Раиса Рязанова в беседе с NEWS. RU призналась, что не поддерживает съёмки ремейков советских кинофильмов, таких как "Москва слезам не верит".

Актриса Рязанова выступила против съёмок ремейка фильма "Москва слезам не верит"
Фото: аккаунт Раисы Рязановой в Инстаграм*(запрещён в РФ) is licensed under public domain

Артистка, сыгравшая роль Антонины в картине Владимира Меньшова, завоевавшей "Оскар", выразила мнение, что зрители не запоминают новые фильмы.

"И эту картину, если она, не дай бог, выйдет, будут сравнивать и не в пользу новой, поверьте мне. Это против зрителей преступление. Как они этого не понимают, даже не режиссёр, а те, кто это разрешают?" — рассуждает Рязанова.

Недавно в Сети появилась новость, что режиссёр нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жора Крыжовников начал работу на ремейком фильм "Москва слезам не верит". Он выпустит сериал по мотивам киноленты, работа уже началась.

Ранее бывшая солистка "Ленинграда" высказалась о разводе Сергея Шнурова.

Уточнения

Раи́са Ива́новна Ряза́нова (род. 31 октября 1944 года, Петропавловск, Казахская ССР) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа; народная артистка РФ (2005).
 

«Москва́ слеза́м не ве́рит» — советский мелодраматический фильм режиссёра Владимира Меньшова, лидер кинопроката 1980 года в СССР (около 90 млн зрителей). Премьера состоялась в конце 1979 года в московском кинотеатре «Звёздный».
В 1981 году фильм был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и государственной премии СССР. Мировая премьера состоялась 11 февраля 1980 года.
 

Влади́мир Валенти́нович Меньшо́в (17 сентября 1939, Баку, Азербайджанская ССР, СССР — 5 июля 2021, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог; народный артист Российской Федерации (2011), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит» (1981).
 

Реме́йк (от англ. remake — «переделка») — выпуск новых версий уже существующих произведений искусства с видоизменением и добавлением в них собственных характеристик.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, букв. «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби», и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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