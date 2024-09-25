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Алиса Вокс подтвердила слова Ксении Собчак о проблемах у Сергея Шнурова из-за четвёртой жены

Бывшая солистка "Ленинграда" Вокс давно не общается с Сергеем Шнуровым
1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс в разговоре с Woman. ru призналась, что рок-музыкант Сергей Шнуров перестал поддерживать общение с друзьями и коллегами, будучи женатым на Ольге Абрамовой.

Бывшая солистка "Ленинграда" Вокс давно не общается с Сергеем Шнуровым
Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, CC BY 4.0

Артистка пояснила, что не разговаривала со Шнуровым задолго до его свадьбы, поэтому не может сказать что-то весомое про их развод. Она выразила сожаление о распаде семьи, в которой растут двое детей.

"Рассуждать о них у меня нет никакого морального права, да и желания тоже. Общие знакомые — от друзей детства до Ксении Собчак — также не общаются с Сергеем уже несколько лет. Я не знаю никого, кто поддерживает с ним связь", — отметила Вокс.

Незадолго до этого о разводе Сергея Шнурова с Ольгой Абрамовой высказалась его бывшая приятельница, журналистка Ксения Собчак. Она заявила, что супруга артиста загубила его карьеру.

Ранее в СМИ назвали имя актрисы, из-за которой Фёдор Бондарчук мог бросить Паулину Андрееву.

Уточнения

Али́са Вокс (настоящее имя — Али́са Миха́йловна Кондра́тьева; род. 30 июня 1987, Ленинград) — российская певица. Широкую известность получила, будучи солисткой группы «Ленинград»: она снялась в ряде клипов группы, в других же звучит только её вокал.
 

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. Лидер рок-групп «Ленинград» и «Рубль», продюсер групп «Диоды» и «Зоя». С 29 июня 2020 по 10 марта 2022 года — генеральный продюсер телеканала RTVI. Сопредседатель «Партии Роста».
 

«Ленингра́д» (полное название — «Группиро́вка Ленингра́д») — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым.

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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