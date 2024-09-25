Историк моды Александр Васильев поставил на место узнавшего его на улице прохожего

Историк моды Александр Васильев пошутил над прохожим в рваных джинсах

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев пристыдил человека, который решил заснять его на видео на улице.

Фото: https://vk.com/alexandrevassiliev by ВК-аккаунт Александра Васильева is licensed under public doman

Проживающих за границей Александр Васильев опубликовал в "Инстаграме"* видео, снятое случайным прохожим.

Молодой человек обрадовался, узнав историка моды, прогуливающегося по улице в красном костюме и шляпе. Парень весело поздоровался с телеведущим.

Александр Васильев величаво прошёл мимо, затем указал парню на его брюки.

"У вас порвались джинсы", — заявил бывший ведущий шоу "Модный приговор".

Ранее Александр Васильев похвастался своим роскошным жильём за границей с каминами и прекрасной кухней.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах. Впервые массово изготовлены в XVII веке моряками из отходов прорвавшихся парусов почти одновременно во всех странах, ходивших под парусами. Изначально были некрашенными, синими они стали после того как самым дешёвым красителем стал цвет «индиго». Впервые изготовлены в 1853 году Ливаем Страуссом в качестве рабочей одежды для фермеров.



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