Названо имя актрисы, которую винят в возможном разводе Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой

Актрису Софью Синицыну заподозрили в романе с кинематографистом Фёдором Бондарчуком на фоне возможного развода с артисткой Паулиной Андреевой.
Несколько дней СМИ и Telegram-каналы активно обсуждают неподтверждённый разрыв семейных уз Бондарчука и Андреевой. Пиком этих сообщений стала новость о том, что режиссёр закрутил роман с молодой актрисой.
Предположительно, искра между Бондарчуком и Синицыной пробежала на съёмках сериала "Чистые". Актриса сыграла в нём одну из главных ролей, а режиссёр оказался за кадром, контролируя процесс съёмок.
Слухи о разводе Бондарчука и Андреевой усилились после того, как режиссёр всё чаще стал появляться на светских мероприятиях в одиночестве без обручального кольца. Однако никто из трёх сторон никаких комментариев по поводу возникшей ситуации не даёт.
Паулина Андреева вышла замуж за Фёдора Бондарчука в сентября 2019 года, а в 2021 году подарила ему сына Ивана.
Софья Синицына в 2020 году родила от коллеги Павла Табакова дочь Мию, однако позднее возлюбленные расстались.
Ранее певица Слава высказалась о романах с мужчина постарше.
Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм». Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук) ; 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.
Па́вел Оле́гович Табако́в (род. 1 августа 1995, Москва, Россия) — российский актёр театра и кино. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной.
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