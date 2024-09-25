Певица Слава высказалась о плюсах и минусах романов с мужчинами постарше

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) во время презентации своего нового альбома "Слава" заявила, что раньше в романах с мужчинами постарше плюсов было больше.
Поздравить и поддержать артистку пришли её дочери, гражданский муж Анатолий Данилицкий и коллеги. Намекая на избранника, журналисты спросили, в чём преимущества отношений с мужчинами постарше.
Слава в шутку отметила, что раньше плюсов было больше, а теперь только минусы. Также в юмористической форме она заявила, что её возлюбленный выглядит стильно и молодо, так как высосал из неё все соки.
Недавно певица Слава выразила радость от того, что смогла помириться с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Она назвала его мудрым человеком.
Ранее супруга Михаила Боярского заговорила о разводе с актёром.
Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий. Исполнила песенные хиты: «Попутчица», «Расскажи мне,мама», «Одиночество», а также «Я и ты» (совместно со Стасом Пьехой) и другие.
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