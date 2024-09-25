Супруга Михаила Боярского высказалась о разводе с актёром: намерение серьёзное

Лариса Луппиан рассказала, что хотела развестись с Михаилом Боярским

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан признала, что планировала развестись с мужем, актёром Михаилом Боярским.

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Она отметила, что намерение было серьёзным, однако им удалось сохранить семью.

Лариса Луппиан и Михаил Боярский зарегистрировали брак в 1977 году и с тех пор ни разу не расставались. Она отметила, что у них был лишь формальный развод, необходимый для решения квартирного вопроса.

Однако, по её словам, было время, когда она всерьёз подумывала о том, чтобы уйти от актёра.

"Один раз у меня появилось и серьезное намерение развестись, хотя Боярский почему-то не помнит этого случая. Что тогда произошло? Скажу лишь, что я могу все простить и прощаю, но ничего не забываю", — заявила она в интервью "Мосленте".

В браке артистов родились двое детей — сын Сергей и дочь Елизавета. Ради них актриса отказалась от карьеры.

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Уточнения

Лариса Регинальдовна Луппиан (род. 26 января 1953, Ташкент, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (1999).

С 2019 года — Художественный руководитель Театра имени Ленсовета.





Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).

С 1988 по 2007 год — художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.





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