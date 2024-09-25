Певица Сати Казанова раскрыла причину, по которой на протяжении пяти лет не могла забеременеть

Певица Сати Казанова не могла забеременеть пять лет из-за хронической усталости

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова, которая в 41 год ждёт первого ребёнка, призналась, что столкнулась с рядом проблем при зачатии малыша.

Фото: Telegram-канал Сати Казановой is licensed under public domain

В "Честном подкасте" она пояснила, что она на протяжении пяти лет пыталась забеременеть — в какой-то момент на стадии отчаяния врачи даже предложили ей заморозить яйцеклетку. Они с мужем прошли множество обследований, а последние полгода жили "по овуляционному циклу".

"Эта ответственность меня угнетала, раздавливала, я сопротивлялась, параллельно занимаясь вопросами здоровья, я мужа отправляла на разные анализы. Он мне жаловался: "Я здоров, отстань от меня!"" — высказалась артистка.

Недавно исполнительница всё же смогла разобраться, почему так долго не могла забеременеть — причиной стали хроническая усталость и накопившийся стресс.

Ранее младший сын Кристины Орбакайте появился на мероприятии в Москве.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010). Основатель и вокалистка проекта Sati Ethnica. Неоднократно включалась в рейтинги самых сексуальных женщин русскоязычными версиями журналов FHM и Maxim.





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