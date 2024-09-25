В кафе Краснодара заживо сгорел участник кулинарных ТВ-шоу "Битва шефов" и "Кондитер"

В кафе Краснодара погиб в пожаре участник ТВ-шоу "Битва шефов" и "Кондитер"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Краснодаре произошла трагедия, в результате которой погиб участник телевизионной программы "Битва шефов".

Фото: https://vk.com/id163698493 by ВК-аккаунт Павла Чеши is licensed under public doman

В кафе Краснодара на улице Комарова заживо сгорел один из участников кулинарного шоу "Битва шефов".

По некоторым данным, причиной воспламенения стало короткое электрическое замыкание.

После того, как пожар был потушен, в кафе нашли труп мужчины. Распространилась информация о том, что погибшим является владелец кафе, известный повар и участник кулинарных ТВ-шоу "Битва шефов" и "Кондитер" Павел Чеша.

У молодого повара осталась супруга и полугодовалая дочка. Последний пост в социальных сетях кулинар сделал с концерта Лолиты Милявской, который прошёл в Краснодаре.

Уточнения

«Битва шефов» — российское кулинарное реалити-шоу, выходящее на телеканале «Пятница!» с 24 ноября 2020 года. Ведущие — Константин Ивлев и Ренат Агзамов — собирают команды поваров, чтобы найти главный кулинарный талант страны.



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