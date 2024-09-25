Непубличный сын Кристины Орбакайте появился на светском мероприятии в Москве

Сын Орбакайте Дени Байсаров вышел в свет в Москве

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Младший сын певицы Кристины Орбакайте, избегающий публичности, Дени Байсаров был замечен на светском мероприятии в Москве.

Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain

Молодого человека поймали в объективы на праздновании годовщины Askeri Club. На снимке, который появился в Telegram-канале "Сторожевая Милова" он запечатлён в классическом костюме с галстуком.

Предполагается, что своим появлением Дени Байсаров продемонстрировал, что в отличие от других членов семьи, продолжает жить в России. Незадолго до этого его снимок уже появлялся в Сети — тогда поклонники обратили внимание на изменившуюся причёску наследника Орбакайте.

Дени Байсаров в отличие от старшего брата не стремится к публичности и на сцену. На светских мероприятиях он предпочитал появляться в компании матери.

Сама Кристина Орбакайте недавно дала понять, что в Россию она вернётся не скоро. Она отметила, что страна всегда проживает "непростые времена".

Ранее Варвара Шмыкова высказалась об эмиграции.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





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