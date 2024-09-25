Непубличный сын Кристины Орбакайте появился на светском мероприятии в Москве

Младший сын певицы Кристины Орбакайте, избегающий публичности, Дени Байсаров был замечен на светском мероприятии в Москве.
Молодого человека поймали в объективы на праздновании годовщины Askeri Club. На снимке, который появился в Telegram-канале "Сторожевая Милова" он запечатлён в классическом костюме с галстуком.
Предполагается, что своим появлением Дени Байсаров продемонстрировал, что в отличие от других членов семьи, продолжает жить в России. Незадолго до этого его снимок уже появлялся в Сети — тогда поклонники обратили внимание на изменившуюся причёску наследника Орбакайте.
Дени Байсаров в отличие от старшего брата не стремится к публичности и на сцену. На светских мероприятиях он предпочитал появляться в компании матери.
Сама Кристина Орбакайте недавно дала понять, что в Россию она вернётся не скоро. Она отметила, что страна всегда проживает "непростые времена".
Ранее Варвара Шмыкова высказалась об эмиграции.
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
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