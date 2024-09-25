Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Сати Казанова не могла забеременеть пять лет из-за хронической усталости
В кафе Краснодара погиб в пожаре участник ТВ-шоу "Битва шефов" и "Кондитер"
Сын Орбакайте Дени Байсаров вышел в свет в Москве
Как сохранить молодость декольте: проверенные рецепты масок
ЦЕРН: обнаружен редчайший распад частицы с шансом менее одного на 10 млрд
Бизнесмен Ковалёв назвал причину массовой продажи звёздной недвижимости в РФ
Сергея Безрукова шокировала новость о смерти Романа Мадянова
Как недостаток витаминов влияет на наши вкусовые пристрастия
Звезда сериала "Чики" Шмыкова рассказала, что испытала шок в эмиграции

Дочь певицы Славы призналась, что похудела с помощью препарата для диабетиков

Дочь певицы Славы объяснила, что похудела с помощью "Оземпика": я разозлилась
0:50
Шоу-бизнес

25-летняя наследница певицы Славы Александра Морозова рассказала, почему ей пришлось худеть при помощи медикамента для больных диабетом.

Дочь певицы Славы объяснила, что похудела с помощью "Оземпика": я разозлилась
Фото: https://vk.com/sashamorozovaofficial? by ВК-аккаунт Александры Морозовой is licensed under public doman

Дочь певицы Славы не стала скрывать тот факт, что избавилась от лишнего веса с помощью препарата для диабетиков "Оземпик".

В этом вопросе она последовала примеру своей звёздной матери, которая также боролась с лишними килограммами инъекциями популярного препарата для диабетиков.

Александра объяснила, что набрала вес после беременности и никак не могла прийти в форму.

"Я разозлилась, когда вес встал, потому что хотелось добить… Ещё мой актёрский агент сказала, что я недостаточно в форме…", — призналась дочь певицы Анастасии Сланевской (настоящее имя певицы Славы).

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий. Исполнила песенные хиты: «Попутчица», «Расскажи мне,мама», «Одиночество», а также «Я и ты» (совместно со Стасом Пьехой) и другие.

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.
Препарат входит в перечень ЖНВЛП.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Дрон "Русак". Новейший и могучий российский беспилотник с самонаведением Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Последние материалы
Бизнесмен Ковалёв назвал причину массовой продажи звёздной недвижимости в РФ
Сергея Безрукова шокировала новость о смерти Романа Мадянова
Как недостаток витаминов влияет на наши вкусовые пристрастия
В Польше рассказали, почему БРИКС стал для многих стран куда интереснее Запада
Звезда сериала "Чики" Шмыкова рассказала, что испытала шок в эмиграции
Баскетболист Джейсон Тейтум уверен, что пока не достиг пика своей формы
Оториноларинголог: при злоупотреблении каплями для носа существует риск заработать зависимость
Сахалин может стать центром делового туризма
В Польше местные жители начали борьбу против украинских беженцев
Григорий Лепс назвал Аврору Кибу женой во время концерта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.