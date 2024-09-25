Дочь певицы Славы призналась, что похудела с помощью препарата для диабетиков

Дочь певицы Славы объяснила, что похудела с помощью "Оземпика": я разозлилась

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

25-летняя наследница певицы Славы Александра Морозова рассказала, почему ей пришлось худеть при помощи медикамента для больных диабетом.

Фото: https://vk.com/sashamorozovaofficial? by ВК-аккаунт Александры Морозовой is licensed under public doman

Дочь певицы Славы не стала скрывать тот факт, что избавилась от лишнего веса с помощью препарата для диабетиков "Оземпик".

В этом вопросе она последовала примеру своей звёздной матери, которая также боролась с лишними килограммами инъекциями популярного препарата для диабетиков.

Александра объяснила, что набрала вес после беременности и никак не могла прийти в форму.

"Я разозлилась, когда вес встал, потому что хотелось добить… Ещё мой актёрский агент сказала, что я недостаточно в форме…", — призналась дочь певицы Анастасии Сланевской (настоящее имя певицы Славы).

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий. Исполнила песенные хиты: «Попутчица», «Расскажи мне,мама», «Одиночество», а также «Я и ты» (совместно со Стасом Пьехой) и другие.



Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

Препарат входит в перечень ЖНВЛП.



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