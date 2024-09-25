Сергей Безруков высказался о смерти Романа Мадянова: недавно снимались вместе

Сергея Безрукова шокировала новость о смерти Романа Мадянова

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков рассказал, что звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов скрывал от всех свою неизлечимую болезнь.

Фото: https://vk.com/madyanov_roman by ВК-аккаунт Романа Мадянова is licensed under public doman

Безруков отметил, что 62-летний Роман Мадянов казался энергичным и оптимистично настроенным.

"Ушёл Рома Мадянов. Не могу поверить. Совсем недавно снимались вместе в "Моменте истины", он ничего не говорил, а мы не догадывались о его недуге", — написал народный артист России в своём Telegram-канале.

Актёр вспомнил, что впервые снимался с Мадяновым 20 лет назад в сериале "Участок". Он отметил, что появление Мадянова на съёмочной площадке всегда было праздником.

"Есть расхожая аксиома — что переиграть в кадре ребенка и котёнка не может никто, а я добавлял — и Рому Мадянова", — объяснил артист.

Звезда сериала "Бригада" назвал Мадянова великим артистом с фантастической актерской органикой.

Уточнения

Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Московская область — 25 сентября 2024, Новогиреево или Бояркино, Московская область) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).



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