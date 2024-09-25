Актриса Варвара Шмакова призналась, что испытала неприятный шок после эмиграции

Звезда сериала "Чики" Шмыкова рассказала, что испытала шок в эмиграции

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Актриса Варвара Шмыкова, запомнившаяся российскому зрителю по сериалу "Чики", призналась, что первое время после отъезда из России ей было непросто.

Фото: личный аккаунт Варвары Шмыковой в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

В эфире шоу "Mamochki" она рассказала, что никто из родственников не поддержал её решение об эмиграции, поэтому сейчас она не общается с членами семьи.

Она пояснила, что отношения с мамой всегда были напряжёнными, потом был период более тесного общения, но с началом СВО всё прекратилось.

Говоря про жизнь в Берлине, где обосновалась Шмыкова, артистка указывает на отсутствие доступного сервиса и системы быстрых платежей. При этом актриса отмечает, что всё равно не рассматривает для себя возможность вернуться в Россию.

"Мы перестроились, но первое время, конечно, был просто шок, когда нужно было отправить письмо по почте", — объяснила артистка.

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Уточнения

Варвара Романовна Шмыкова (род. 24 февраля 1992, Москва) — российская актриса театра и кино.





«Чи́ки» — российский комедийно-драматический сериал производства компаний «НМГ Студия» и «Марс Медиа». Сериал стал одним из оригинальных проектов линейки more originals.





Эмигра́ция (от лат. emigro — «выселяюсь») — выселение из родной страны навсегда, с прекращением всех к ней отношений; переселение из одной страны в другую по экономическим, политическим, личным и другим обстоятельствам. Указывается по отношению к стране, из которой эмигрирует население.





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