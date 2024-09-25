Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда сериала "Чики" Шмыкова рассказала, что испытала шок в эмиграции
Баскетболист Джейсон Тейтум уверен, что пока не достиг пика своей формы
Оториноларинголог: при злоупотреблении каплями для носа существует риск заработать зависимость
Сахалин может стать центром делового туризма
В Польше местные жители начали борьбу против украинских беженцев
Советы по приготовлению цветной капусты и брокколи
Профессор Евстафьев объяснил цель поездки Зеленского в США
Тайны жизни из глубин: найдены наноканалы в гидротермальных источниках
Кокосовое молоко и его влияние на пищеварение

Григорий Лепс подогрел слухи о тайной свадьбе, назвав молодую избранницу женой

Григорий Лепс назвал Аврору Кибу женой во время концерта
1:22
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РФ Григорий Лепс подогрел слухи о тайной свадьбе с молодой избранницей Авророй Кирой — во время своего концерта он назвал её своей женой.

Григорий Лепс назвал Аврору Кибу женой во время концерта
Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Во время его последнего выступления один из фанатов подарил музыканту картину, на которой Лепс изображён с неизвестной женщиной. 62-летний артист отказался принять презент, заявив, что его из дома выгонит жена.

"Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?", — спросил он фаната.

Отрывок с этого выступления в своих соцсетях опубликовала возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба, которую до этого он называл невестой.

Григорий Лепс впервые появился на публике с Авророй Кибой, которая моложе него на 44 года, в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Позднее на премии МУЗ-ТВ он признался, что сделал девушке предложение, но пока не получил ответа.

В личном блоге Аврора Киба хвасталась роскошным кольцом за 30 млн рублей, которое ей якобы на помолвку подарил певец.

Ранее стало известно, что Илья Прусикин*(признан в РФ иноагентом) и Софья Таюрская стали родителями.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015). Член Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза) города Москвы.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Дрон "Русак". Новейший и могучий российский беспилотник с самонаведением Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Последние материалы
Сотрудники МВД Кузбасса сообщают об агрессивной реакции граждан на их звонки
Россиянка назвала три главных принципа экономного шопинга на турецких рынках
Почему собаки конфликтуют с кошками: главные причины
Дрон "Русак". Новейший и могучий российский беспилотник с самонаведением
GRL: что происходит с климатом, когда Земля проходит через межзвездные облака
Mash: бывший игрок "Барселоны" Миралем Пьянич переходит в ЦСКА
Операция на мозге в сознании — это отработанная методика современной нейрохирургии
Абаев о Бугаеве: по молодости у него возникали проблемы с режимом
Новый кредит Украине: ЕС увеличит финансирование за счет российских активов
AFP: уровень кислотности океана приблизился к критическим показателям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.