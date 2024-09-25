Григорий Лепс подогрел слухи о тайной свадьбе, назвав молодую избранницу женой

Григорий Лепс назвал Аврору Кибу женой во время концерта

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Народный артист РФ Григорий Лепс подогрел слухи о тайной свадьбе с молодой избранницей Авророй Кирой — во время своего концерта он назвал её своей женой.

Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Во время его последнего выступления один из фанатов подарил музыканту картину, на которой Лепс изображён с неизвестной женщиной. 62-летний артист отказался принять презент, заявив, что его из дома выгонит жена.

"Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?", — спросил он фаната.

Отрывок с этого выступления в своих соцсетях опубликовала возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба, которую до этого он называл невестой.

Григорий Лепс впервые появился на публике с Авророй Кибой, которая моложе него на 44 года, в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Позднее на премии МУЗ-ТВ он признался, что сделал девушке предложение, но пока не получил ответа.

В личном блоге Аврора Киба хвасталась роскошным кольцом за 30 млн рублей, которое ей якобы на помолвку подарил певец.

Ранее стало известно, что Илья Прусикин*(признан в РФ иноагентом) и Софья Таюрская стали родителями.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015). Член Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза) города Москвы.





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