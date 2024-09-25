Илья Прусикин* и Софья Таюрская сообщили о рождении ребёнка

Илья Прусикин* и Софья Таюрская стали родителями

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Участники коллектива Little Big Илья Прусикин* (признан в РФ иноагентом) сообщили, что у них родился малыш.

Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Супруги опубликовали забавный видеоролик, в конце которого Софья появилась с новорождённым на руках. При этом артисты не раскрывают пол и имя наследника.

Илья Прусикин и Софья Таюрская эмигрировали в США после начала специальной военной операции на Украине. Впервые об их романе заговорили три года назад — тогда участницу коллектива называли разлучницей и обвиняли в том, что она якобы разрушила брак музыканта.

Сама Софья Таюрская опровергала слухи о том, что закрутила роман с женатым Ильичом. Она признавалась, что он только год спустя после ухода от супруги стал к ней присматриваться. Однако бывшая жена артиста Ирина Смелая намекала, что отношения Прусикина с коллегой начались на гастролях — для неё же это стало ударом.

У Ильи Прусикина растёт сын Добрыня от первого брака.

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Уточнения

Little Big — российская панк-поп-рейв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Группа выдвигалась от России на песенный конкурс «Евровидение-2020». С 2022 года коллектив базируется в Лос-Анджелесе.





Илья́ Влади́мирович Пруси́кин (род. 8 апреля 1985, Усть-Борзя, Читинская область), более известный под псевдонимом Ильич, — российский музыкант, певец, музыкальный продюсер, видеоблогер, режиссёр и сценарист видеоклипов. Лидер и основатель панк-поп-рейв-группы Little Big.





Со́фья Алексе́евна Таю́рская (род. 1 мая 1991, Иркутск, РСФСР, СССР) — вокалистка российской панк-рейв группы Little Big.





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