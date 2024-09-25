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Советская Мэри Поппинс раскрыла свои ощущения во время клинической смерти

Актриса Андрейченко рассказала, что дважды пережила клиническую смерть
1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко призналась, что два раза пережила клиническую смерть. По её словам, после такого перестаёшь чего-либо бояться.

Актриса Андрейченко рассказала, что дважды пережила клиническую смерть
Фото: личный аккаунт Натальи Андрейченко в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

В разговоре с "Газетой.ру", артистка поделилась своими ощущениями от пережитого опыта.

"Ты находишься в одной точке, но одновременно находишься и ощущаешь всю вселенную, ты оказываешься во всех городах одновременно, если тебе это надо. Когда у тебя есть этот опыт, ты теряешь все страхи", — призналась артистка.

Она отметила, что в таком состоянии могла находиться в нескольких местах одновременно, путешествовать по временам и городам. Также актриса отметила, что внутренне свободна.

Наталья Андрейченко запомнилась зрителям по роли Мэри Поппинс в советской картине "Мэри Поппинс, до свидания!".

Ранее Илья Авербух и Лиза Арзамасова вместе появились на благотворительном мероприятии в Москве.

Уточнения

Ната́лья Эдуа́рдовна Андре́йченко (род. 3 мая 1956, Москва, СССР) — советская, американская и российская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола (1984).
 
 

Клини́ческая смерть — терминальное состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций . В отсутствие реанимационных мероприятий клиническая смерть при нормальной температуре тела длится не более нескольких минут, после чего наступает биологическая смерть (необратимое состояние) .
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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