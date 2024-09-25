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Арзамасова и Авербух появились на публике с трёхлетним сыном

Супруги Илья Авербух и Лиза Арзамасова вышли в свет с трёхлетним сыном
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух и его супруга, актриса Лиза Арзамасова посетили в Москве теннисный турнир. Компанию им составил трёхлетний сын Лев.

Супруги Илья Авербух и Лиза Арзамасова вышли в свет с трёхлетним сыном
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Артистка поделилась в личном блоге снимком из фотозоны благотворительного мероприятия, прошедшего на стадионе "Лужники". Арзамасова появилась на соревнованиях серых брюках и бордовой футболке, а Авербух выбрал футболку и штаны пастельных оттенков.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в декабре 2020 года спустя три месяца после официального выхода в свет в качестве пары. В августе 2021 года они стали родителями — на свет появился их сын Лев.

В августе 2024 года — в семье появилась дочь, которую назвали Лия.

Также у Ильи Авербуха есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачёвой.

Ранее Люся Чеботина оправдалась за критику Адель.

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду. В паре с Мариной Анисиной — двукратный чемпион мира среди юниоров (1990, 1992). В паре с Ириной Лобачёвой — серебряный призёр Олимпийских игр (2002), чемпион мира (2002), чемпион Европы (2003), победитель финала Гран-при (2003), чемпион России (1997, 2000—2002).
 

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
 

Больша́я спорти́вная аре́на олимпи́йского ко́мплекса «Лужники́» (до 1992 года — Большая спортивная арена Центрального стадиона имени Владимира Ленина) — московский стадион, центральная часть спортивного комплекса «Лужники», расположенного неподалёку от Воробьёвых гор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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