Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Супруги Илья Авербух и Лиза Арзамасова вышли в свет с трёхлетним сыном
Рынок электроники в России вырастет до 2,8 трлн рублей к концу 2024 года
Владислав Радимов заявил, что Гильермо Абаскаль возглавит футбольный клуб "Химки"
Россия и Зимбабве могут ввести безвизовый режим осенью
Как защитить виноград от морозов: советы садоводам
Почему белок важен для людей старше 35 лет
Учёные из США назвали ожирение фактором, провоцирующим риск второго первичного рака
В Новой Москве максимально снизились цены на новостройки в трёх районах
Telegram раскроет данные пользователей: Дуров делает соцсеть прозрачной?

Люсе Чеботиной пришлось объясняться из-за критики в адрес Адель: люди подумали, что я считаю себя лучше

Люся Чеботина рассказала, с чем связана её критика в адрес Адель
1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Люся Чеботина в разговоре со стилистом Алеко для его YouTube-шоу призналась, что не пыталась сравнивать себя с британской певицей Адель.

Люся Чеботина рассказала, с чем связана её критика в адрес Адель
Фото: flickr.com by Kristopher Harris from Charlotte, NC, CC BY 2.0

Она пояснила, что её критические замечания в адрес оскароносной артистки связаны лишь с желанием показать, что даже у западных музыкантов бывают неполадки и проблемы.

Молодая певица призналась, что не сравнивает себя с кем-либо, так как считает это моветоном.

"И лишь хотела озвучить то, что на Западе те же живые люди. Просто очень часто вдохновляются Западом и восхваляют Запад. И я привела пример, что, смотрите, на Западе тоже живые люди, и я пришла на концерт великой артистки, и у неё тоже были проблемы", — пояснила Чеботина.

В другом шоу "МУЗLOFT" Люся Чеботина рассказала, что побывала на концерте певицы Адель и была разочарована. В итоге в Сети разгорелся скандал — ей стали писать, что не ей критиковать мировую звезду.

Ранее Айза-Лилуна Ай высказалась о новой возлюбленной рэпера Гуфа.

Уточнения

Лю́ся Чебо́тина (полное имя — Людми́ла Андре́евна Чебо́тина; род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен и актриса.
 

Аде́ль Ло́ри Блу Э́дкинс (англ. Adele Laurie Blue Adkins; род. 5 мая 1988, Тоттенем, Англия), более известная мононимно как Аде́ль — британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми (из 25 номинаций) и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях «Альбом года» (21 и 25), «Запись года» и «Песня года» дважды. Песня «Skyfall» в её исполнении получила премии «Оскар» и «Золотой глобус».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин Когда семейные узы в России начали трещать по швам Сергей Лебедев
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Последние материалы
Импорт металлов из России в ЕС увеличился на 39,6% в июле 2024 года
Вдова Романа Мадянова заявила, что артиста похоронят в Подмосковье
Эксперт рассказал, какие кроссоверы могут доставить проблемы при покупке на вторичном рынке
NatPhys: рентгеновские лучи от ядерного взрыва могут отклонить астероид от Земли
Греческие курорты страдают от нехватки воды из-за засухи и рекордной жары
Как приготовить рулетики из кабачков с крабовыми палочками, сыром и морковью
Как хранить свёклу на утеплённом балконе
Основные причины, по которым коты скрываются от хозяев
Врач Дианова: постоянное употребление сахара вызывает сухость кожи
В России дискутируют о сокращении сроков обучения в школах и вузах. Что об этом думают в Кремле?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.