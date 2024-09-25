Люсе Чеботиной пришлось объясняться из-за критики в адрес Адель: люди подумали, что я считаю себя лучше

Люся Чеботина рассказала, с чем связана её критика в адрес Адель

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Люся Чеботина в разговоре со стилистом Алеко для его YouTube-шоу призналась, что не пыталась сравнивать себя с британской певицей Адель.

Фото: flickr.com by Kristopher Harris from Charlotte, NC, CC BY 2.0

Она пояснила, что её критические замечания в адрес оскароносной артистки связаны лишь с желанием показать, что даже у западных музыкантов бывают неполадки и проблемы.

Молодая певица призналась, что не сравнивает себя с кем-либо, так как считает это моветоном.

"И лишь хотела озвучить то, что на Западе те же живые люди. Просто очень часто вдохновляются Западом и восхваляют Запад. И я привела пример, что, смотрите, на Западе тоже живые люди, и я пришла на концерт великой артистки, и у неё тоже были проблемы", — пояснила Чеботина.

В другом шоу "МУЗLOFT" Люся Чеботина рассказала, что побывала на концерте певицы Адель и была разочарована. В итоге в Сети разгорелся скандал — ей стали писать, что не ей критиковать мировую звезду.

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Уточнения

Лю́ся Чебо́тина (полное имя — Людми́ла Андре́евна Чебо́тина; род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен и актриса.





Аде́ль Ло́ри Блу Э́дкинс (англ. Adele Laurie Blue Adkins; род. 5 мая 1988, Тоттенем, Англия), более известная мононимно как Аде́ль — британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми (из 25 номинаций) и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях «Альбом года» (21 и 25), «Запись года» и «Песня года» дважды. Песня «Skyfall» в её исполнении получила премии «Оскар» и «Золотой глобус».





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