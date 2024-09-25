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Бывшая жена Гуфа эмоционально высказалась об его новой возлюбленной

Айза-Лилуна Ай называет новую возлюбленную рэпера Гуфа Раей
1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай после поездки в Таиланд к бывшему мужу, рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов) поделилась впечатлениями по поводу его новой возлюбленной.

Айза-Лилуна Ай называет новую возлюбленную рэпера Гуфа Раей
Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Бизнесвумен в эмоциональной форме отметила, что девушке по имени Разият Салахова удалось найти подход к её сыновьям. Также Айза считает, что избраннице музыканта не нужны его слава и деньги.

"Она с ним по-настоящему, по любви. И мне нравится за этим наблюдать. В общем, мы очень сдружились, и я жду их на Бали, чтобы мы вместе провели время ещё чуть-чуть побольше. Чтобы были только я, Рая, Лёша и дети, потому что нам очень понравилось быть вместе. Так что Рая классная…" — заключила Айза-Лилуна Ай и дала своё одобрение.

При этом ко второй супруге артиста, блогерше Юлии Королёвой у Айзы симпатии не было. Она критиковала её и радовалась, когда пара объявила о разводе.

Ранее стало известно, что семья Романа Мадянова час не могла дозвониться до скорой.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь (совместно с Принципом) и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.
 

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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