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Родные Романа Мадянова час не могли дозвониться до скорой помощи

Семья Романа Мадянова не могла дозвониться до скорой в день его смерти
1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Родные заслуженного артиста РФ Романа Мадянова на протяжении часа не могли дозвониться до скорой помощи в день смерти актёра. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Семья Романа Мадянова не могла дозвониться до скорой в день его смерти
Фото: mos.ru. by Евгений Самарин, CC BY 4.0

Как пишет канал, родственники утром приехали к Мадянову в деревню Бояркино и нашли его на диване. За последнюю неделю состояние артиста, борющегося с раком лёгких, стало резко ухудшаться — он отказывался от еды и периодически терял сознание.

Актёр Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет в своём доме в Подмосковье 25 сентября. Об этом в Telegram-канале рассказала телеведущая Екатерина Стриженова.

У артиста остались супруга Наталья и сын Роман.

Болезнь Роману Мадянову диагностировали в 2020 году, однако прогрессировать она начала в прошлом году. Артист до последнего продолжал участвовать в съёмках — несколько картин ещё находятся на стадии производства.

Ранее стало известно место похорон Романа Мадянова.

Уточнения

Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Московская область — 25 сентября 2024, Бояркино, Московская область) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).
 

Ско́рая медици́нская по́мощь (СМП) — вид медицинской помощи, оказываемой гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Вызов экстренной помощи доступен по номеру «112» на территории Российской Федерации (или «103»), в странах ЕС, в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии и странах СНГ.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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