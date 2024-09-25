Названо место похорон актёра Романа Мадянова

Вдова Романа Мадянова заявила, что артиста похоронят в Подмосковье

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Заслуженного артиста РФ Романа Мадянова похоронят в Подмосковье. Об этом изданию Regnum сообщила вдова актёра Наталья.

Фото: commons.wikimedia by Baidax, CC BY-SA 4.0

Она пояснила, что хоронить будут в области, так как она проживает здесь и хочет иметь возможность часто навещать могилу супруга.

Издание Life со ссылкой на родственников уточнило, что актёр будет похоронен на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.

Актёр Роман Мадянов скончался утром 25 сентября в своём доме в в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком лёгких. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова в личном Telegram-канале.

Ранее сын артиста рассказал, что перед смертью отец обещал справиться с болезнью.

Уточнения

Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Московская область — 25 сентября 2024, Бояркино, Московская область) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).





Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске. По численности населения превосходит все остальные субъекты федерации, уступая только Москве.





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