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Названо место похорон актёра Романа Мадянова

Вдова Романа Мадянова заявила, что артиста похоронят в Подмосковье
0:50
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заслуженного артиста РФ Романа Мадянова похоронят в Подмосковье. Об этом изданию Regnum сообщила вдова актёра Наталья.

Вдова Романа Мадянова заявила, что артиста похоронят в Подмосковье
Фото: commons.wikimedia by Baidax, CC BY-SA 4.0

Она пояснила, что хоронить будут в области, так как она проживает здесь и хочет иметь возможность часто навещать могилу супруга.

Издание Life со ссылкой на родственников уточнило, что актёр будет похоронен на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.

Актёр Роман Мадянов скончался утром 25 сентября в своём доме в в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком лёгких. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова в личном Telegram-канале.

Ранее сын артиста рассказал, что перед смертью отец обещал справиться с болезнью.

 

Уточнения

Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Московская область — 25 сентября 2024, Бояркино, Московская область) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).
 

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске. По численности населения превосходит все остальные субъекты федерации, уступая только Москве.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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