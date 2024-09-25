Умер звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов

Актёр Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет

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Заслуженный артист России Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет из-за рака. Об его уходе сообщила в Telegram-канале телеведущая Екатерина Стриженова.

Фото: commons.wikimedia by Devilal, CC BY-SA 3.0

Артистка опубликовала архивное видео с коллегой, который учит её и других правильно рыбачить.

"Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления.

Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой-же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!" — написала она.

Месяц назад в СМИ писали о госпитализации артиста, которому диагностировали коксартроз. Тогда говорилось, что ему может грозить инвалидность — по этой причине он отменил все съёмки и занялся здоровьем. Однако, обнаруженная ещё весной опухоль, не позволила ему справиться.

Сам Роман Мадянов не комментировал своё здоровье, однако пресса утверждала, что у него обнаружили рак лёгкого. Тогда ему назначили противоопухолевую лекарственную терапию, а позже — паллиативную.

У артиста остались жена Наталья и сын Роман.

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Уточнения

Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Московская область — 25 сентября 2024, Бояркино, Московская область) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).





Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».





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