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Любимый певец Ельцина рассказал, как сбрасывает лишний вес: можно обойтись без уколов

Постройневший певец Юлиан признался, что подсчитывает калории
1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заслуженный артист России, певец Юлиан в разговоре с URA.RU рассказал, что можно есть и худеть - важно уметь подсчитывать калории.

Постройневший певец Юлиан признался, что подсчитывает калории
Фото: личный аккаунт Юлиана в Инстаграм*(запрещён в РФ) is licensed under public domain

Музыкант пояснил, что необходимо избавиться от слова "похудеть" в своём лексиконе, так как оно происходит от слова "худо". Также по совету известной балерины Майи Плисецкой артист избавился от хлебницы в доме и отказался от сахара и мучного.

Юлиан пояснил, что на постоянной основе считает калории, пьёт достаточное количество воды. Он напомнил, что некоторые любят поесть на ночь — но тут важно не переборщить.

В заключение любимый артист Бориса Ельцина не стал скрывать, что делал уколы нашумевшего препарата для диабетиков, чтобы привести себя в форму. Однако он, в отличие от многих своих коллег, не скрывал этого от аудитории. К тому же, Юлиан подчёркивает, что даже в этом случае продолжает вести контроль за количеством потребляемых калорий.

Ранее Оксана Самойлова отреагировала на критику известного стилиста.

Уточнения

Юлиан (полное имя Юлиан Викторович Васин, 15 августа 1973, Коломна, Московская область) — российский эстрадный певец. Заслуженный артист России (1999), народный артист Чеченской республики (2008), народный артист Республики Ингушетия (2008), народный артист Республики Тыва (1999).
 

Бори́с Никола́евич Е́льцин (1 февраля 1931, Бутка, Буткинский район, Уральская область, РСФСР, СССР — 23 апреля 2007, Москва, Россия) — советский и российский партийный, государственный и политический деятель, первый всенародно избранный Президент Российской Федерации (1991—1999); в ноябре 1991 — июне 1992 года одновременно возглавлял правительство. С марта по май 1992 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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