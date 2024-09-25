Оксана Самойлова дала отпор известному стилисту: я могла бы быть модной

Блогерша Оксана Самойлова отреагировала на критику своих образов от стилиста и ведущего программы "Модный приговор" Александра Рогова и заявила, что прекрасно себя ощущает в дешёвых нарядах.
Александр Рогов заявил, что супруга рэпера Джигана постоянно появляется на светских мероприятиях "в дурацких и дешёвых платьях". В ответ на этот комментарий Оксана Самойлова заявила, что не следит за модой, так как ей это не нравится.
"Я могла бы быть "модной", у меня на это есть все опции, но реально не мое. Мне это все кажется максимально странным. Мне внутренне, что Праду надеть, что вещь за 500 рублей. Я одинаково себя ощущаю в этом, главное, чтобы мне нравилось", — пояснила блогерша.
Также она опубликовала несколько образов самого Рогова и заявила, что ей такого не надо. При этом она подчеркнула, что не хочет обидеть "модников".
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«Мо́дный пригово́р» (с 31 августа по 4 сентября 2020 года в печатных программах телепередач — «Большой модный приговор») — телепередача о моде и стиле, которая выходит в эфир на «Первом канале» с 30 июля 2007 года.
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