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Оксана Самойлова дала отпор известному стилисту: я могла бы быть модной

Блогерша Оксана Самойлова призналась, что носит дешёвые вещи
1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Оксана Самойлова отреагировала на критику своих образов от стилиста и ведущего программы "Модный приговор" Александра Рогова и заявила, что прекрасно себя ощущает в дешёвых нарядах.

Блогерша Оксана Самойлова призналась, что носит дешёвые вещи
Фото: Telegram-канал Оксаны Самойловой is licensed under public domain

Александр Рогов заявил, что супруга рэпера Джигана постоянно появляется на светских мероприятиях "в дурацких и дешёвых платьях". В ответ на этот комментарий Оксана Самойлова заявила, что не следит за модой, так как ей это не нравится.

"Я могла бы быть "модной", у меня на это есть все опции, но реально не мое. Мне это все кажется максимально странным. Мне внутренне, что Праду надеть, что вещь за 500 рублей. Я одинаково себя ощущаю в этом, главное, чтобы мне нравилось", — пояснила блогерша.

Также она опубликовала несколько образов самого Рогова и заявила, что ей такого не надо. При этом она подчеркнула, что не хочет обидеть "модников".

Ранее стало известно, почему Кристина Орбакайте решила избавиться от недвижимости в России.

Уточнения

«Мо́дный пригово́р» (с 31 августа по 4 сентября 2020 года в печатных программах телепередач — «Большой модный приговор») — телепередача о моде и стиле, которая выходит в эфир на «Первом канале» с 30 июля 2007 года.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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