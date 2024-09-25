Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актёр Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет
Основные 5 продуктов, которые вызывают отёки
Постройневший певец Юлиан признался, что подсчитывает калории
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников ДПС
В Свердловской области запретили ловить сига, хариуса и рипуса
Блогерша Оксана Самойлова призналась, что носит дешёвые вещи
Как приготовить яичные маски для волос от жирности и ломкости
Уход за розами осенью: основные шаги для сохранения растений
Эксперт Никонорова: лучшие методы посадки сирени

Названа причина, по которой Орбакайте распродаёт недвижимость в РФ: не видит будущего

"АиФ": Кристина Орбакайте продаёт квартиры в РФ за ненадобностью
1:31
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса, певица и бизнес-леди Рублёвки Алёна Кравец предположила, что исполнительница Кристина Орбакайте решила распродать недвижимость в России за ненадобностью.

"АиФ": Кристина Орбакайте продаёт квартиры в РФ за ненадобностью
Фото: личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

В разговоре с "АиФ" она поделилась мнением о том, что артистка продолжает общаться с иноагентами и не поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.

Помимо этого, Кристина Орбакайте понимает, что в текущих условиях, после отмены ряда концертов, вряд ли сможет продолжать зарабатывать в России. Алёна Кравец уверена, что певица не видит своего будущего в родной стране.

"Все стараются найти жилье ближе к дому. Поэтому Кристине теперь нужна недвижимость в Америке, где бизнес у ее мужа и где учатся ее дети. Или в Израиле, где почти три года живёт мама. В России её ничего не держит. А квартиры — это коммуналка, содержание, налоги. На все это нужны деньги. А работы у Кристины нет", — заключила модель.

Недавно в СМИ появилась информация, что Кристина Орбакайте хочет выручить почти полмиллиарда рублей за две элитные квартиры в Москве, подаренные в 2014 году Аллой Пугачёвой. Помимо этого, выставлена на продажу и дача народной артистки СССР в деревне Малые Бережки.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный готовит "компромат" на Агату Муцениеце.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
 

Рублёвка — неофициальное название территории к западу от Москвы вдоль Рублёво-Успенского, Подушкинского, 1-го и 2-го Успенских шоссе, включающей часть территории Одинцовского района Московской области, застроенной дачами бывшей российской буржуазной элиты, фешенебельными коттеджными посёлками знаменитостей и писателей, резиденциями высших должностных лиц государства.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин Когда семейные узы в России начали трещать по швам Сергей Лебедев
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Почему ваши дворники скрипят и как это исправить
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Последние материалы
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников ДПС
В Свердловской области запретили ловить сига, хариуса и рипуса
Блогерша Оксана Самойлова призналась, что носит дешёвые вещи
Как приготовить яичные маски для волос от жирности и ломкости
"АиФ": Кристина Орбакайте продаёт квартиры в РФ за ненадобностью
Уход за розами осенью: основные шаги для сохранения растений
Эксперт Никонорова: лучшие методы посадки сирени
Травматолог связал болезненность суставов со скачками атмосферного давления
Как замороженные продукты сохраняют витамины
Башкирия нацелена на увеличение туристического потока с помощью современных технологий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.