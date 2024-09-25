Названа причина, по которой Орбакайте распродаёт недвижимость в РФ: не видит будущего

"АиФ": Кристина Орбакайте продаёт квартиры в РФ за ненадобностью

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса, певица и бизнес-леди Рублёвки Алёна Кравец предположила, что исполнительница Кристина Орбакайте решила распродать недвижимость в России за ненадобностью.

Фото: личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

В разговоре с "АиФ" она поделилась мнением о том, что артистка продолжает общаться с иноагентами и не поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.

Помимо этого, Кристина Орбакайте понимает, что в текущих условиях, после отмены ряда концертов, вряд ли сможет продолжать зарабатывать в России. Алёна Кравец уверена, что певица не видит своего будущего в родной стране.

"Все стараются найти жилье ближе к дому. Поэтому Кристине теперь нужна недвижимость в Америке, где бизнес у ее мужа и где учатся ее дети. Или в Израиле, где почти три года живёт мама. В России её ничего не держит. А квартиры — это коммуналка, содержание, налоги. На все это нужны деньги. А работы у Кристины нет", — заключила модель.

Недавно в СМИ появилась информация, что Кристина Орбакайте хочет выручить почти полмиллиарда рублей за две элитные квартиры в Москве, подаренные в 2014 году Аллой Пугачёвой. Помимо этого, выставлена на продажу и дача народной артистки СССР в деревне Малые Бережки.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный готовит "компромат" на Агату Муцениеце.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





Рублёвка — неофициальное название территории к западу от Москвы вдоль Рублёво-Успенского, Подушкинского, 1-го и 2-го Успенских шоссе, включающей часть территории Одинцовского района Московской области, застроенной дачами бывшей российской буржуазной элиты, фешенебельными коттеджными посёлками знаменитостей и писателей, резиденциями высших должностных лиц государства.





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