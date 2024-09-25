Павел Прилучный готовит компромат на Агату Муцениеце, чтобы забрать сына

Актёр Павел Прилучный готовится представить в суде "компромат" на бывшую жену, актрису Агату Муцениеце.
Как пишет "КП" со ссылкой на знакомых артиста, Прилучный хочет оформить опеку над 11-летним сыном на себя. В настоящее время Тимофей живёт вместе с отцом в Геленджике и учится дистанционно. При этом дочь бывших супругов останется жить с матерью.
По словам приятеля Павла, артист решил судиться с экс-возлюбленной из-за её требований повысить размер алиментов.
"Агата хочет [получать] вместо привычных 100 тыс. рублей в месяц более весомые алименты — по миллиону рублей в месяц на каждого ребёнка", — раскрыл источник.
Павел Прилучный подал иск к бывшей жене в мае 2024 года — он связан с осуществлением несовершеннолетними своих прав.
Актёры Павел Прилучный и Агата Муцениеце были женаты девять лет. У них двое общих детей — сын Тимофей и дочь Мия.
Ранее Лариса Гузеева пожаловалась на самочувствие.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
Компромети́рующий материа́л (Компромат) — улики, материалы, компрометирующие кого-либо или что-либо.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.