Павел Прилучный готовит компромат на Агату Муцениеце, чтобы забрать сына

У актёра Павла Прилучного есть "компромат" на бывшую жену Агату Муцениеце

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный готовится представить в суде "компромат" на бывшую жену, актрису Агату Муцениеце.

Фото: личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Как пишет "КП" со ссылкой на знакомых артиста, Прилучный хочет оформить опеку над 11-летним сыном на себя. В настоящее время Тимофей живёт вместе с отцом в Геленджике и учится дистанционно. При этом дочь бывших супругов останется жить с матерью.

По словам приятеля Павла, артист решил судиться с экс-возлюбленной из-за её требований повысить размер алиментов.

"Агата хочет [получать] вместо привычных 100 тыс. рублей в месяц более весомые алименты — по миллиону рублей в месяц на каждого ребёнка", — раскрыл источник.

Павел Прилучный подал иск к бывшей жене в мае 2024 года — он связан с осуществлением несовершеннолетними своих прав.

Актёры Павел Прилучный и Агата Муцениеце были женаты девять лет. У них двое общих детей — сын Тимофей и дочь Мия.

Ранее Лариса Гузеева пожаловалась на самочувствие.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.





Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.





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