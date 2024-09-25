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65-летняя Лариса Гузеева пожаловалась на состояние здоровья: еле сижу

Лариса Гузеева призналась, что заболела перед важной съёмкой
0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала видеоролик из гримёрной комнаты и сообщила, что заболела.

Лариса Гузеева призналась, что заболела перед важной съёмкой
Фото: Telegram-канал Ларисы Гузеевой is licensed under public domain

Она призналась, что чувствует себя неважно. По её словам, это случилось прямо перед важной съёмкой.

В момент, когда она записывала видео, в гримёрку вошла какая-то сотрудница и удивилась тому, какая Гузеева красивая.

"Какая красивая? Я еле сижу" — отреагировала 65-летняя артистка.

Лариса Гузеева прославилась после роли в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс". В 1994 году получила звание Заслуженной артистки РФ. В 2008 году стала ведущей телепередачи "Давай поженимся?!" на Первом канале.

Лариса Гузеева воспитала двоих детей от двух разных мужей — сына Георгия и дочь Ольгу.

Ранее стало известно о новом романе Агаты Муцениеце.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). Член общественной организации «Союз кинематографистов России».
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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