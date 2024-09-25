У актрисы Агаты Муцениеце появился новый состоятельный поклонник после расставания с Чуйковым

Актриса Агата Муцениеце каждый день получает цветы от нового избранника. Об этом пишет "КП" со ссылкой на близкое окружение артистки.
Друзья Муцениеце признаются, что она полностью поглощена новыми отношениями с неизвестным бизнесменом. Артистка решила прекратить роман с телеведущим Иваном Чуйковым, так как устала его пиарить.
С Чуйковым они остались в хороших отношениях. Агата сейчас вся в другой любви", — рассказал приятель артистки.
Агата Муцениеце и её новый возлюбленный пока не живут вместе, так как переживают конфетного-букетный период. Однако друзья актрисы утверждают, что она снова поверила в любовь.
Артистка была замужем за актёром Павлом Прилучным, в браке с которым родила двоих детей — сына Тимофея и дочь Мию.
Ранее бывший участник "Дома-2" высказался о новых отношениях Ксении Бородиной.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
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