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У актрисы Агаты Муцениеце появился новый состоятельный поклонник после расставания с Чуйковым

"КП": актриса Агата Муцениеце каждый день получает цветы от нового поклонника
0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце каждый день получает цветы от нового избранника. Об этом пишет "КП" со ссылкой на близкое окружение артистки.

"КП": актриса Агата Муцениеце каждый день получает цветы от нового поклонника
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Друзья Муцениеце признаются, что она полностью поглощена новыми отношениями с неизвестным бизнесменом. Артистка решила прекратить роман с телеведущим Иваном Чуйковым, так как устала его пиарить.

С Чуйковым они остались в хороших отношениях. Агата сейчас вся в другой любви", — рассказал приятель артистки.

Агата Муцениеце и её новый возлюбленный пока не живут вместе, так как переживают конфетного-букетный период. Однако друзья актрисы утверждают, что она снова поверила в любовь.

Артистка была замужем за актёром Павлом Прилучным, в браке с которым родила двоих детей — сына Тимофея и дочь Мию.

Ранее бывший участник "Дома-2" высказался о новых отношениях Ксении Бородиной.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
 

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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