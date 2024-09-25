Нового возлюбленного Ксении Бородиной назвали ненадёжным: нельзя положиться

Экс-участник "Дома-2" Холявин заявил, что Бородина выбирает мужчин ниже статусом

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Егор Холявин в разговоре с "Телепрограммой" заявил, что телеведущая Ксения Бородина всегда выбирает мужчин ниже статусом.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Партнёры блогерши пиарятся на её имени, но не вызывают доверия. Сама же Бородина каждый раз наступает на одни и те же грабли.

Холявин уверен, что телеведущая впоследствии сама же страдает от своего неудачного выбора.

"Мне кажется, уже хватит наступать на одни и те же грабли. Искренне хотелось бы, чтобы Ксения обрела личное счастье с Николаем, но что-то мне подсказывает, что её история повторится", — считает Холявин.

Ксения Бородина в разговоре с поклонниками призналась, что считает отношения с Николаем Сердюковым серьёзными, так как она его любит. При этом она не спрашивает у аудитории, подходит ли ей этот мужчина.

Ранее возлюбленная Григория Лепса улетела в Лондон.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.





«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года. Ранее выходило на телеканале «ТНТ»: вечерние (основные) и ночные («Дом-2. После заката») выпуски — с 11 мая 2004 по 30 декабря 2020 года, дневные (позднее — утренние) выпуски Live/Lite — с 18 февраля 2008 по 20 октября 2009 года и с 20 октября 2010 по 31 декабря 2020 года.

Является продолжением выходившего ранее шоу «Дом» и самым продолжительным реалити-шоу в истории.





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