18-летняя возлюбленная Григория Лепса улетела в Лондон в одиночестве

Невеста Григория Лепса улетела в Лондон на учёбу

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Невеста 62-летнего народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба сообщила в соцсетях, что отправилась на учёбу в Лондон.

Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Девушка показала свои сборы в поездку — с собой она взяла один чемодан и дорожную сумку. Для перелёта возлюбленная музыканта надела белую толстовку и леггинсы.

Аврора Киба сделала фотографию в зеркало. На безымянном пальце у неё красуется роскошное кольцо, которой ей подарил артист якобы на помолвку. Стоимость украшения оценивается в 30 млн рублей.

Неизвестно, как собираются встречаться Григорий Лепс и Аврора Киба во время учёбы девушки в Лондонском колледже моды. В 2016 году музыканту отказали в выдаче британской визы без объяснения причин.

Недавно сообщалось, что мать Авроры против возможной свадьбы певца и 18-летней девушки. Родительницу смущает большая разница в возрасте.

Ранее Никита Пресняков появился на концерте Кристины Орбакайте в США.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015). Член Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза) города Москвы.





Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона). Население города в 2023 году составляет 9 648 110 человек. Образует агломерацию Большой Лондон и более обширный метрополитенский район. Расположен на юго-востоке острова Великобритания, на равнине в устье Темзы, вблизи Северного моря. Главный политический, экономический и культурный центр Соединённого Королевства.





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