Лера Кудрявцева показала, как выглядела в юности: какие стрёмные

53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева поделилась кадрами времён своей весёлой молодости.
Лера Кудрявцева опубликовала в "Инстаграме"* две фотографии, на которых она предстала совсем юной. На фото звезда ТВ круто одета по моде тех лет.
"Шедеврально! Тётя Лера в юности. Ну вот только не надо мне говорить, что у вас подобных фотографий нет", — написала под фотографиями телеведущая.
Подписчики оценили контент из прошлого.
"Почему мы тогдашние страшнее, чем мы нынешние";
С начёсом есть конечно, смотреть не могу на себя";
"Какие стрёмные", — писали фолловеры под постом знаменитости.
"Ну уж какие есть", — ответила Кудрявцева.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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