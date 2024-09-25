Пресняков приехал с цветами на концерт Орбакайте в Майами

Музыкант Никита Пресняков посетил концерт своей матери, артистки Кристины Орбакайте в США.
На личной странице исполнительницы появилась соответствующая публикация. Молодой человек подошёл к сцене, обнял родительницу и подарил ей цветы.
"Сынуля", — лаконично написала Орбакайте.
Никита Пресняков эмигрировал в США в сентябре 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. В Америке он живёт вместе с супругой, моделью Алёной Красновой. За рубежом артист занимается видеосъёмкой клипов для других музыкантов.
Никита Пресняков родился в союзе Кристины Орбакайте и певца Владимира Преснякова. Экс-возлюбленные расстались, когда мальчику было шесть лет.
СМИ написали, что Кристина Орбакайте выступает в США в полупустых залах.
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Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
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