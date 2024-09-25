Пресняков приехал с цветами на концерт Орбакайте в Майами

Никита Пресняков посетил концерт Кристины Орбакайте в США

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Музыкант Никита Пресняков посетил концерт своей матери, артистки Кристины Орбакайте в США.

Фото: flickr.com by Bertrand from Paris, France, CC BY 2.0

На личной странице исполнительницы появилась соответствующая публикация. Молодой человек подошёл к сцене, обнял родительницу и подарил ей цветы.

"Сынуля", — лаконично написала Орбакайте.

Никита Пресняков эмигрировал в США в сентябре 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. В Америке он живёт вместе с супругой, моделью Алёной Красновой. За рубежом артист занимается видеосъёмкой клипов для других музыкантов.

Никита Пресняков родился в союзе Кристины Орбакайте и певца Владимира Преснякова. Экс-возлюбленные расстались, когда мальчику было шесть лет.

СМИ написали, что Кристина Орбакайте выступает в США в полупустых залах.

Ранее певец Шура рассказал, как изменился его образ жизни после микроинсульта.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.





Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.