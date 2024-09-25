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Егор Крид встал на сторону Ольги Бузовой в конфликте с Салтыковой

Егор Крид вступился за Бузову в конфликте звезды с Ириной Салтыковой
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Шоу-бизнес

Певец Егор Крид поддержал Ольгу Бузову после того, как её раскритиковала Ирина Салтыкова.

Егор Крид вступился за Бузову в конфликте звезды с Ириной Салтыковой
Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Егор Крид записал видео в поддержку Ольги Бузовой, которую певица Ирина Салтыкова назвала выскочкой на шоу "Битва поколений".

Егор Крид поддержал Бузову в конфликте с Салтыковой. Он насладился треком звезды "Дома-2" WIFI и сделал характерный для Бузовой жест.

"Не трогайте Олю", — сказал певец.

Ранее Ольга Бузова отреагировала на нападки со стороны судей шоу. Она отметила, что мерилом успеха являются её поклонники, которые не покидают её уже 20 лет. Она заявила, что Ирина Салтыкова её разочаровала, тогда как раньше ей нравилась эта красивая женщина.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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