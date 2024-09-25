Певец Шура не стал отказываться от вина после микроинсульта и рака

Певец Шура не изменил образ жизни после лечения рака и микроинсульта

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) признался, что не стал менять привычный образ жизни после серьёзных проблем со здоровьем.

Фото: личный аккаунт Шуры в Инстаграм* (запрещен в РФ) is licensed under public domain

В подкасте "НеДудь" артист раскрыл, что из его жизни уже давно ушли все "запрещённые дела", однако он продолжает выпивать вино.

"Иногда много. Но это только они считают, что много. Мне всегда мало", — пошутил исполнитель.

В начале 2000-х Шуре диагностировала рак яичка. Ему сделали операцию по его удалению и курс в 18 химиотерапий.

В прошлом году появилась информация, что певец перенёс микроинсульт — сам он узнал об этом во время интервью. Помощнику позвонил врач и сообщил, просмотрев результаты анализов исполнителя. Тогда ему пришлось отменить ряд концертов из-за проблем со здоровьем.

Ранее Катя Лель призналась, что заблокировала бывшего мужа после развода.

Уточнения

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.





Злокачественные новообразования яичка — злокачественные опухоли, берущие начало из тканей мужской половой железы — яичка. Относятся к редко встречающимся видам рака, их доля среди всех злокачественных опухолей у мужчин составляет около 2 %. В отличие от рака других органов, рак яичка чаще встречается в молодом возрасте (25—35 лет), доходя в некоторых странах до уровня самой часто встречающейся опухоли у мужчин до 50 лет.





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