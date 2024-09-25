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Катя Лель заблокировала бывшего мужа: не даст спокойно жить

Певица Катя Лель призналась, что заблокировала бывшего мужа после развода
1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Катя Лель призналась, что получила поздравление от бывшего мужа Игоря Кузнецова в день 50-летия, несмотря на то, что заблокировала его в соцсетях.

Певица Катя Лель призналась, что заблокировала бывшего мужа после развода
Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain

Она пояснила в разговоре со StarHit, что прекрасно понимала — экс-возлюбленный не даст ей спокойно жить, а ей не хочется тратить на это свою энергию.

Катя Лель раскрыла, какое сообщение передал ей Игорь Кузнецов: "Ты на правильном пути. Ты права. Поздравляю". По её словам, мужчина общается с их общей дочерью Эмилией, но не помогает финансово.

"Дочь поддерживает отношения с папой, я с экс-мужем — нет. Кто что заслужил. Что излучаешь — то и получаешь", — заключила артистка.

Катя Лель и Игорь Кузнецов прожили вместе 18 лет, 15 из которых в официальном браке. В 2023 году стало известно о разводе пары из-за измен со стороны мужчины.

Ранее Айза-Лилуна Ай рассказала, почему не собирается больше путешествовать с сыновьями.

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других. Народная артистка Чечни (2008) и народная артистка Кабардино-Балкарии.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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