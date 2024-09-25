Альбина Джанабаева показала лицо дочки Агаты от Валерия Меладзе: чудеса да и только

Певица Альбина Джанабаева перестала скрывать лицо трехлетней дочери Агаты от певца Валерия Меладзе.
Альбина Джанабаева опубликовала в "Инстаграме"* видео с дочкой Агатой. На кадрах малышка на фоне экзотической природы с пальмами читает стихотворение из сказки "Цветик-семицветик".
Девочка, отрывая лепестки на цветке, загадала необычное желание. Наследница Валерия Меладзе пожелала перенести маму в ресторан, где Альбина и оказалась волшебным образом, сидя за шикарно накрытым столом.
"Чудеса, да и только. Все дети просят игрушки и сладости", — подписала видео певица.
Подписчики отметили, что девочка очень похожа на отца. Сейчас звёздные супруги с детьми отдыхают за рубежом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
Альбина Борисовна Джанаба́ева (род. 9 апреля 1979, Волгоград) — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы «ВИА Гра» (2004—2013).
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