Айза-Лилуна Ай в жёсткой форме объяснила, почему больше не будет путешествовать с сыновьями: пусть зарабатывают сами

Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила, что больше не будет путешествовать с сыновьями

Блогерша Айза-Лилуна Ай в Telegram-канале призналась, что больше не собирается путешествовать с двумя несовершеннолетними сыновьями после последней поездки.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

По её словам, мальчики не могут её не раздражать своим поведением. К тому же они оба привыкли к комфорту.

"Сэм супер не командный игрок, сам по себе двигается и думает лишь о себе. Элвис — нытик! И они оба совсем не привыкли к не комфорту. Совсем я их разбаловала! Короче, если я не собираюсь тратить миллиарды на отдых, то детей лучше не брать!" — поделилась эмоциями бизнесвумен.

В заключение она написала, что парням стоит самим зарабатывать на путешествия и ездить отдыхать, потому что их мать скоро этого не выдержит.

Блогерша с сыновьями летала в Таиланд к бывшему мужу, рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов), чтобы поздравить его с днём рождения.

Ранее в Госдуме высказались о продаже недвижимости Аллой Пугачёвой и Кристиной Орбакайте в России.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.





Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок.





Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.

Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.